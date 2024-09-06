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Hollanda Üniversitelerinde Filistin Destek Gösterileri Yeniden Başladı

Hollanda'da üniversite öğrencileri, İsrailli kurumlardan ayrılma çağrısında bulunarak protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:26
Hollanda Üniversitelerinde Filistin Destek Gösterileri Yeniden Başladı

Hollanda'daki Ünviversitelerde Filistin Destek Gösterileri

Hollanda'daki üniversitelerde, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte Filistin eylemleri yeniden canlandı. Öğrenciler, üniversitelerin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi.

Amsterdam Üniversitesi'nde Büyük Toplanma

Amsterdam Üniversitesi'nin Roeterseiland kampüsünde yüzlerce öğrenci ve akademisyen bir araya gelerek, üniversite yönetiminin İsrail ile olan ilişkilerini sert bir dille eleştirdi. UvA yönetimi, öğrencilerin toplandığı esnada ana girişini kapatırken, kampüs çevresinde çok sayıda polis önlem aldı.

Öğrencilerin Sloganları ve Talepleri

Davul çalarak Filistin’e destek veren öğrenciler, 'UvA: Yalanları durdurun, tüm bağları kesin', 'Filistin’e şimdi özgürlük' ve 'Boykot İsrail' gibi sloganlar attılar. Öğrencilerin taşıdığı pankartlar arasında, 'Filistin için akademisyenler' ifadesi ve 'Nehirden denize özgür Filistin' yer aldı. Göstericiler, etkinliğin ardından şehir merkezine yürüyüş düzenleyerek Maagdenhuis önünde toplandılar.

Güvenlik Önlemleri ve Ekstra Tedbirler

Hollanda'daki üniversiteler, Filistin destek protestolarını önlemek amacıyla Yeni akademik yıl açılışında ekstra güvenlik önlemleri aldı. UvA ve Amsterdam Özgür Üniversitesi (VU), etkinlikler öncesinde katılımcılardan çanta ve palto gibi eşyalarını dışarıda bırakmalarını ya da güvenliğe teslim etmelerini istedi.

Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden Açıklama

Rotterdam Erasmus Üniversitesi, danışma komitesinin tavsiyesi doğrultusunda, İsrailli kurumlarla yeni işbirliklerini dondurduğunu duyurdu. Ayrıca devam eden mevcut işbirliklerinin gözden geçirileceği belirtildi.

Mayıs Ayındaki Eylemlerin Etkisi

Bu eylemlerin, 6 Mayıs 2024 tarihinde UvA'nın Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışma kurma eyleminin ardından başladığı bildirildi. O tarihten sonra Utrecht, Leiden, Radboud ve Maastricht gibi üniversitelerde de benzer protestolar düzenlendi. Çok sayıda akademisyen, polis müdahalelerini eleştirerek, bu durumu kınadı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini...

Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı.

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