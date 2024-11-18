Hollandalı Gazeteci Eva Prins: Müslümanlar, Yahudilerden Daha Fazla Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

Eva Prins'in Çarpıcı Açıklamaları

Hollandalı Yahudi gazeteci Eva Prins, son yıllarda artan ayrımcılıklar ve şiddet olayları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 30 yıldır serbest gazetecilik yapan Prins, Hollanda'nın Avrupa'daki İslamofobi ile en çok karşılaşan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık

Prins, AB Temel Haklar Ajansı tarafından yayımlanan bir rapora atıfta bulunarak, Hollanda'daki Müslümanların Yahudilerden daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Özellikle, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yaşanan olayların, hükümet tarafından 'antisemitizm' olarak nitelendirilmesinin, Müslüman ve Fas kökenli vatandaşlar üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyledi.

Aşırı Sağcı Hükümet Eleştirisi

Hollanda'nın aşırı sağcı hükümetini eleştiren Prins, bu hükümetin her fırsatta Müslümanlara kötü bir imaj vermeye çalıştığını dile getirdi. Özellikle, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini destekleyen tutumunun toplumda mevcut olan ayrımcılığı artırdığını vurguladı.

Holiganların Şiddeti ve Tepkileri

Maç sonrası yaşanan, 'Tüm Arapları öldürün' gibi sloganlar atan İsrailli holiganların saldırganlıklarına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getiren Prins, bu durumu kınamayan medya ve siyaset dilini eleştirdi. 'Holiganların yaptıkları eylemler antisemitizm ile ilişkilendirilmemeli,' diyen Prins, bu durumun tamamen çarpıtıldığını belirtti.

Duygularını Paylaşan Bir Yahudi

Prins, Yahudi kimliği ile holiganlar arasındaki özdeşleşmenin kendisini derinden etkilediğini belirterek, 'Bir Yahudi olarak soykırımı kutlayanlarla özdeşleşmek istemiyorum,' dedi. Ayrıca, yaşananların İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslanmasının bir hakaret olduğunu da ekledi.

Hollanda'da Medya ve Siyaset Üzerine Eleştiriler

Son olarak, medya ve siyasette sadece İsrail yanlısı Yahudi seslerinin duyulduğuna dikkat çeken Prins, durumu 'Hollanda'daki siyaset ve medya belirli gruplarla sınırlı kalıyor,' şeklinde özetledi. Bu bağlamda, siyonist Yahudi grupların etkisinin baskın olduğunu öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hollandalı Yahudi gazeteci Eva Prins, ülkede Müslümanların Yahudilerden daha fazla ayrımcılığa uğradığını belirterek, İsrailli taraftarların başlattığı şiddet olaylarının hükümetçe "antisemitizm" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı.

Hollandalı Yahudi gazeteci Eva Prins, ülkede Müslümanların Yahudilerden daha fazla ayrımcılığa uğradığını belirterek, İsrailli taraftarların başlattığı şiddet olaylarının hükümetçe "antisemitizm" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı.