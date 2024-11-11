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Hollandalı Yahudi Kuruluşundan İsrailli Taraftarlara Sert Eleştiri

Erev Rav yöneticisi Anna Joseph, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayların sorumlusunu İsrailli taraftarlar olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:09
Hollandalı Yahudi Kuruluşundan İsrailli Taraftarlara Sert Eleştiri

Erev Rav'dan Ciddi Açıklama

Hollanda'daki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, 7 Kasım'da Amsterdam'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçının öncesinde ve sonrasında yaşanan olayların sorumlusunun İsrailli taraftar grupları olduğunu belirtti.

İsrail'i Eleştirenlere Antisemitizm Damgası

Joseph, medyada, İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizm olarak gösterilmesini eleştirerek, bu durumu tehlikeli bir propagandaya benzetti. "İsrail bir devlettir, Yahudilik ise bir dindir" diyerek her iki kavramın birbirine karıştırılmasının sorun yarattığının altını çizdi.

Olayların Detayları

Maç öncesinde İsrailli Maccabi taraftarlarının Amsterdam'daki Filistin bayraklarını söktüğü, bir taksi şoförünü dövdüğü ve toplu taşımada ırkçı şarkılar söylediği iddia edildi. Joseph, bu durumun hükümete bildirildiğine rağmen, İsrailli taraftarların şiddetine karşı hiçbir önlem alınmadığını ifade etti.

Polis Müdahalesi ve Tutum Eleştirisi

Joseph, Hollanda polisinin olaylara müdahalede geç kaldığını vurgulayarak, “Haftanın başında Maccabi taraftarları şiddet uygularken durdurulmalıydılar” dedi. Ayrıca, polisinin şiddet uygulayan İsrailli taraftarlar yerine Filistin destekçilerini gözaltına almasına dikkat çekti.

Antisemitizm İddiaları Yanıltıcı

Joseph, Hollanda'daki Yahudi toplumunun kendilerini güvende hissetmediği iddialarını reddederek, "Organizasyonumuz tehdit mesajı almadı" şeklinde konuştu. Hollanda'da antisemitizmin çoğunlukla beyaz Hollandalılardan kaynaklandığını ifade etti.

Ana Akım Medya ve Propaganda Sorunu

Joseph, ana akım medyanın olayları çarpıtarak İsrail’i eleştiren her şeyi antisemitik olarak göstermeye çalıştığını belirtti. Almanya'daki tartışmalara örnek vererek, eleştiriyi baskı altına alan yasaların yürürlüğe girmesi çabalarını eleştirdi.

Hollanda'nın Tutumu

Joseph, Hollanda hükümetinin İsrail'in Gazze'deki eylemlerine suç ortaklığı yaptığını savunarak, bu tutumun Yahudileri tehlikeye attığını dile getirdi. "Erev Rav olarak, soykırımın durmasını ve hükümetin bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Sonuç Olarak

Joseph’in açıklamaları, Hollanda'daki toplumda yaşanan gerilim ve çatışmaların daha derin bir elektrikle çarpıştığını göstermektedir. Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar, sosyal medyada da yankı uyandırırken, toplamda 63 kişi gözaltına alınmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hollanda'daki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, Hollanda'nın başkenti...

Hollanda'daki Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin AA muhabirine değerlendirme yaptı.

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