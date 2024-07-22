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Hollywood Yıldızları Biden'ın Adaylıktan Çekilmesine Tepki Gösterdi

Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi, Hollywood'da farklı tepkilere yol açtı. Ünlü isimlerden destek ve teşekkür mesajları geldi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:10
Hollywood Yıldızları Biden'ın Adaylıktan Çekilmesine Tepki Gösterdi

Hollywood Yıldızları Biden'ın Adaylıktan Çekilmesine Duyduğu Tepkileri Paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık yenilgisinden çekilmesi, Hollywood yıldızları arasında farklı yankılar uyandırdı. Bazı ünlü isimler Biden'a duydukları minnettarlığı dile getirirken, diğerleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediklerini belirttiler.

Ünlü İsimlerden Biden'a Teşekkür

Ünlü Barbra Streisand, X sosyal medya platformunda Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi konusundaki düşüncelerini paylaştı. Streisand, "Biden, 4 yıllık görev süresinde önemli başarılara imza atmış bir kişi olarak tarihe geçecek. Teşekkürler Biden!" sözlerini kullandı.

Oscar ödüllü sanatçı Billie Eilish'in kardeşi ve şarkı yazarı Finneas O'Connell, ailesinin Biden ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Biden, gururunu bir kenara bıraktı; bu nedenle ona saygı duyuyorum.” dedi.

Mark Hamill, X platformunda Biden'a teşekkür ederek, "Biden başka hiçbir başkanın başaramadığı başarıları elde etti." ifadesini paylaştı.

Ünlü yapımcı Shonda Rhimes da Biden'a hizmetleri için teşekkürlerini sundu.

Şarkıcı ve oyuncu Cher ise, Biden'ın yarıştan çekilişi üzerine duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kamala Harris'e Destek Mesajları

Bununla birlikte, birçok sanatçı Kamala Harris'in adaylığına desteklerini açıkladı. Oyuncu Kathy Griffin, X platformunda "Haydi tarih yazalım, nihayet!" diyerek Harris'e destek verdi.

Oscar ödüllü yönetmen Spike Lee, Harris'in fotoğrafını paylaşarak, "Kız kardeş kurtarmaya geliyor" dedi.

Oyuncu Jamie Lee Curtis de Harris'in fotoğrafını paylaşarak ona destek mesajı verdi.

Abbott Elementary dizisinin yıldızı Sheryl Lee Ralph de Harris ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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