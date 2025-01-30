Holokost'tan Kurtulan Albrecht Weinberg, CDU/CSU'ya Tepki Olarak Federal Liyakat Nişanını İade Edecek

Holokost'tan Kurtulanlar Tepki Gösteriyor

Holokost'tan kurtulan Albrecht Weinberg ve fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) politikalarına karşı bir duruş sergileyerek Federal Liyakat Nişanı'nı iade edeceklerini duyurdu. Bu karar, CDU/CSU'nun göç politikalarının sertleştirilmesi yönündeki önergesinin, aşırı sağcı AfD tarafından desteklenerek kabul edilmesi üzerine alınmıştır.

Demokratik Değerlere Saygı

Güney Batı Radyo Televizyon Kurumu (SWR) tarafından bildirilen habere göre, Toscano ve Weinberg, Federal Liyakat Nişanı'nı demokratik değerlerin bir sembolü olarak görmekte, ancak bu tür oylamalara karşı tepkilerini göstermektedirler. Toscano, SWR'e yaptığı açıklamada, CDU/CSU önergesinin AfD oylarıyla kabul edilmesinin kendisini derinden sarstığını belirtirken, "Şu anda yaşananlar demokrasiye yönelik bir tehdittir," dedi.

Federal Liyakat Nişanı ve Oylama Süreci

Luigi Toscano, 2021 yılında "Barış için Sanatçı" olarak UNESCO Büyükelçisi unvanı almış ve Holokost'tan kurtulanların uluslararası alanda tanınan portreleri üzerine çalışmalar yürütmüştür. Federal Liyakat Nişanı, siyasi, ekonomik, kültürel, entelektüel veya onursal alanlardaki özel başarıları ödüllendirmek için verilmektedir.

Göç politikalarının sertleştirilmesini içeren önerge ise bir gün önce kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. CDU/CSU'nun sunduğu bu önerge, tüm komşu ülkelerle sınırda kalıcı kontrollerin yapılmasını ve koruma talep edenler dahil, ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanmasını talep etmektedir. Önergede ayrıca, ülkeyi terk etmesi gereken kişilerin gözaltına alınması da istenmektedir.

CDU/CSU'nun önergesinin AfD desteğiyle kabul edilmesi, Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz üzerinde eleştirilerin artmasına sebep olmuştur.