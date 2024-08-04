Holon'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Holon Kentinde Bıçaklı Saldırı

İsrail'in güneyindeki Holon kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir İsrailli yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis Müdahalesi

İsrail polisi, olayla ilgili olarak saldırı şüphelisi olduğu belirtilen bir Filistinliye ateş açarak onu "etkisiz hale getirdi". Ancak, ilgili kişinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Acil Yardım Bilgileri

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve üçüncü kişilerin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralılardan ikisinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Televizyon Yayını

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırganın işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli olduğunu aktardı. Bu durum, bölgede hâlihazırdaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.