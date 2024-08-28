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Homeros'un İlyada'sında Anadolu'nun Yüzyıllık Lezzeti: Teleme

Troya Müzesi'nde yapılan araştırmada Homeros'un İlyada eserinde telemenin tarifi bulundu. Anadolu mutfağındaki bu lezzet yeniden keşfedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:09
Homeros'un İlyada'sında Anadolu'nun Yüzyıllık Lezzeti: Teleme

Teleme'nin Tarihçesi ve Keşfi

Anadolu'nun 2 bin 750 yıllık lezzeti olarak bilinen teleme, Homeros'un ünlü eseri İlyada'da ortaya çıkan bir tarifle yeniden gün yüzüne çıktı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bu bulguyu basın mensuplarıyla paylaştı.

Homeros'un Tarifinin Günümüze Yansımaları

Gölcük, İlyada'da yer alan "Ak süte incirin sütünü damlatırsın, karıştırırsın ya hani ve çabucak göz önünde mayalanıverir hemen" ifadesine dikkat çekti. Bu tarifin ışığında Yörükler tarafından, yeni sağılmış keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen ürünün (teleme) yapısını araştırmaya başladıklarını belirtti.

Telemenin Hazırlanışı

Anadolu'da özellikle Adana, Hatay ve Mersin gibi illerde yapılan telemenin, keçi sütü ve incir sütü ile sadece 5-6 dakika içinde mayalandığını ifade eden Gölcük, günümüzde "çobanaşı" olarak bilinen bu ürünün, Homeros'un tarifine uygun olarak hazırlandığını vurguladı.

Tarih ve Kültür Bağlantısı

Troya'nın antik dönemlerinde keçi yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu ve kazı sonuçlarının bu durumun altını çizdiğini söyleyen Gölcük, Troya'daki keçi sayısının bu bağlamda önemli olduğuna dikkat çekti.

Gastronomi Alanında Yeni Uygulamalar

Gölcük, Homeros'un tarifinin Anadolu gastronomisinde tanıtılması gerektiğini belirtirken, "Süte incir sütü karıştırarak 5 dakikada mayalama elde etmek bir bakıma sihir gibi" diyerek telemenin kültürel önemini vurguladı.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen...

Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

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