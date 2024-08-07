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Homo Floresiensis'in Boyu Tahminlerden Daha Kısa Çıktı

Bir araştırma, Hobbit olarak bilinen arkaik insan türü Homo floresiensis'in beklenenden daha kısa olduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:19
Homo Floresiensis'in Boyu Tahminlerden Daha Kısa Çıktı

Homo Floresiensis'in Beklenmedik Yapısı

Son yapılan bir araştırma, dünyaca ünlü "Hobbitler" olarak adlandırılan arkaik insan türü Homo floresiensis'in, tahmin edilenden daha kısa olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu ilginç keşfin, arkeolojik buluntular üzerinden sağlandığını belirtiyor.

Fosil İncelemesi

Science Daily dergisinin haberine göre, uluslararası bir arkeolog ekibi, Endonezya'nın Flores Adası'nda ortaya çıkarılan ve ilk kez 2003 yılında keşfedilen bu gizemli insan türüne ait bir uzvu inceledi. Ekip, yaklaşık 700 bin yıllık fosil kemiğini inceleyerek, "Hobbit" türünün uzunluğunun 100 santimetre olabileceği düşünülürken, aslında sadece 94 santimetre olduğunu açıkladı.

Önemli Bir Keşif

Bu buluş, uzmanların şu ana kadar dünya genelinde bir insan türüne ait bulunan en kısa üst kol kemiği olduğunu vurguladığı önemli bir gelişme. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Dr. Adam Brumm, "Bu keşif, bu nadir türün atalarının çok daha kısa olduğu tezimizi destekliyor," diyerek keşfin bilimsel önemini dile getirdi.

Daha önce J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi eserleriyle tanınan bu tür, küçük beyinli ve küçük gövdeli özellikleriyle dikkat çekmektedir. Araştırma sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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