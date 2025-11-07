Honaz Belediyesi 17 Bin Dönümü Suya Kavuşturdu: Dinana Çayı'nda Verimli Sulama

Honaz Belediyesi 17 Bin Dönümü Suya Kavuşturdu

Honaz Belediyesi, Dinana Çayı (Ballık Boğazı) mevkiindeki su kaynağını kontrol altına alarak, suyun damlama sulama havuzuna daha verimli ulaşmasını sağlayacak çalışmaları sürdürüyor. Denizli’nin Honaz ilçesinde yürütülen düzenlemelerle boşta akan suyun israfı önleniyor ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların etkisi

Belediye ekipleri, suyu en az kayıpla damlama sulama havuzuna ulaştırmak için kapsamlı altyapı düzenlemeleri gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 17 bin dönüm arazi suya kavuşturulurken, yeni düzenlemeyle birlikte 3 bin 500 dönüm daha can suyuna kavuşacağı belirtildi.

Başkanın değerlendirmesi

Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Böylece bölgedeki çiftçiler, susuzluk sorunu yaşamadan daha fazla ürün yetiştirme imkânına sahip olacak. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Honaz’ımıza, çiftçimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

