Honda 1.7 Milyon Aracını Geri Çağıracak

Honda'dan Büyük Geri Çağırma Kararı

Honda, direksiyon sistemindeki hatalar nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu.

NHTSA'dan Açıklama

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid ve diğer modelleri kapsadığı belirtildi.

Sorunun Detayları

Yapılan açıklamalara göre, direksiyon dişli kutusunun hatalı üretim süreci, aşırı iç sürtünmeye yol açarak sürücülerin direksiyonu çevirmekte zorluk yaşamasına neden olabiliyor. Bu durum ise potansiyel bir kaza veya yaralanma riski taşımaktadır.

Müşteri Güvenliği Öncelikli

Honda, müşteri güvenliğini her zaman öncelik olarak görmekte ve sorunları hızlı bir şekilde çözmek için gerekli adımları atmaktadır. Geri çağırma süreciyle ilgili daha fazla bilgiyi, tüketicilere en kısa sürede iletecektir.