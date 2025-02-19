Honduras, ABD ile Suçluların İadesi Anlaşmasını Uzatıyor

Honduras'tan ABD ile Kritik Anlaşma

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ABD ile suçluların iadesine yönelik anlaşmanın uzatılması için mutabakat sağlandığını açıkladı. Castro, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'nin müdahalesini artırdığı" ifade ederek, daha önce feshetme kararını aldığı anlaşmanın Honduras için gerekli güvencelerle devam etmesi konusunda yeni yönetimle anlaştıklarını belirtti.

Görüşmeler ve Ayrıntılar

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, Beyaz Saray ile düzensiz göçmenler, askeri işbirliği ve serbest ticaret anlaşmaları konularında yapılacak görüşmelerin önemini vurguladı. Bu çerçevede, suçluların iadesi anlaşmasının detaylarının da ele alındığı ifade edildi.

Castro, 2024'te ABD'nin bu anlaşmayı kullanarak Güney Amerika ülkelerinin "iç işlerine müdahale ettiğini" savunarak, anlaşmayı sonlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak yeni gelişmeler ışığında, anlaşmanın uzatılmasına yönelik sağlanan mutabakat, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.