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Honduras'ta Sara Tropik Fırtınası Nedeniyle Ulusal Acil Durum İlan Edildi

Honduras, Sara Tropik Fırtınası nedeniyle 5 eyalette ulusal acil durum ilan etti ve 30 gün boyunca önlemler alacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 05:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 05:10
Honduras'ta Sara Tropik Fırtınası Nedeniyle Ulusal Acil Durum İlan Edildi

Honduras, Sara Tropik Fırtınası ile Mücadele Ediyor

Orta Amerika'nın stratejik ülkelerinden biri olan Honduras, Sara Tropik Fırtınası nedeniyle ciddi bir durumla karşı karşıya. Ülkenin kuzey, batı ve doğu bölgelerinde etkili olan fırtına sonrası Ulusal Acil Durum ilan edildi.

Ulusal Acil Durum İlanı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, 14 Kasım'dan bu yana süregelen şiddetli yağışlar ve sonuçları hakkında halkı bilgilendirdi. Castro, Risk Yönetimi ve Ulusal Acil Durumlar Sekreterliği (Copeco) tarafından sunulan rapora dayanarak, 30 gün sürecek bir ulusal acil durum ilan ettiğini belirtti.

Fırtına'nın Etkileri

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Sara Tropik Fırtınası 32 binden fazla kişiyi etkileyerek, 578 kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Ayrıca, 86 evin hasar gördüğü ve bazı otoyolların sel ve heyelan nedeniyle kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Arama kurtarma çalışmaları, sivil savunma ekipleri ve silahlı kuvvetler tarafından destekleniyor. İlgili birimler, acil durumun etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almakta.

NHC Açıklaması

A.B.D. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 15 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, Sara Tropik Fırtınası'nın saatteki hızının 75 kilometreye ulaştığını ve Honduras'ın kuzey kıyılarına doğru batıya doğru 17 kilometre hızla ilerlediğini bildirdi.

Honduras yetkilileri, bu süreçte halka gerekli bilgileri sunmaya ve yaşanan krizle etkili bir şekilde başa çıkmaya çalışmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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