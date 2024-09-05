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Honduras'ta Yolsuzluk Skandalı: Başbakan Castro İstifaya Çağırıldı

Honduras'ın Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, Başkan Castro'yu istifaya davet etti. Aile üyeleri uyuşturucu çeteleriyle görüntülendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:10
Honduras'ta Yolsuzluk Skandalı: Başbakan Castro İstifaya Çağırıldı

Honduras'ta Siyasi Gerilim

Orta Amerika'nın Honduras ülkesinde, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, Xiomara Castro'yu istifaya çağırdı. Çağrının nedeni, Castro'nun aile üyelerinin uyuşturucu çetesi liderleriyle görüştüğünü gösteren görüntülerin gün yüzüne çıkması oldu.

Skandalın Detayları

Konsey Başkanı Gabriela Castellanos, eski Başkan Manuel Zelaya’nın kardeşi, eski milletvekili Carlos Zelaya’nın 2013 yılında "Los Cachiros" adlı uyuşturucu çetesi liderleri ile yaptığı görüşmelere dair videoların medyada yer almasının ardından, Castro'ya yönelik sert bir mektup kaleme aldı.

Castellanos, mektubunda, "aile üyelerine yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları" nedeniyle Castro’nun derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Castro'nun görevde kalmasının ülkenin hukukun üstünlüğüne ciddi zararlar vereceğini ifade etti.

Castro'nun Tepkisi

Castro, Eleştiriler üzerine, yöneticilerinin düşürülmesi için bir komplo kurulduğunu iddia etti. Carlos Zelaya, uyuşturucu çetesi liderleriyle buluştuğunu kabul etse de, bu kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden haberi olmadığını belirterek, kendisinin bir tuzağa düşürüldüğünü savundu.

Eski Başkanın Suçlamaları

Öte yandan, Honduras'ın eski Başkanı Juan Orlando Hernandez, mart ayında 400 tondan fazla uyuşturucunun ABD'ye sokulmasına yardımcı olmakla suçlu bulunmuştu. Hernandez, ABD'deki dava sonucunda 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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