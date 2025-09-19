Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba, 6 Bin Kişi Tahliye Edildi

Quarry Bay'deki inşaatta bulunan 1,5 m ve 45 kg'lık İkinci Dünya Savaşı bombası nedeniyle 18 bina boşaltıldı; yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:21
Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba, 6 Bin Kişi Tahliye Edildi

Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba, 6 Bin Kişi Tahliye Edildi

Quarry Bay'de inşaat alanında patlamamış bomba bulundu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, Eastern District ilçesindeki Quarry Bay semtinde Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında öğle saatlerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. Yerel polis, bombanın patlama riski nedeniyle çevrede yaşayanların tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Yaklaşık 6 bin vatandaş, 18 binayı terk ederek bölgeden uzaklaşması istendi; yetkililer tahliyenin yerel saatle 23.00'e kadar tamamlanmasını talep etti.

Bombanın 1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 45 kilo ağırlığında olduğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, ABD ordusuna ait bir hava bombası olduğu belirtildi.

Eastern District Polis Başmüfettişi Andy Chan, bombanın işler durumda olduğunu ve yüksek tehlike arz ettiğini vurguladı: 'Bombanın işler durumda ve son derece tehlikeli olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple yerinde imha etmeye karar verdik. Bombayı yerinden kaldırmak yüksek riski olduğunda tahliye planını uygulamak zorunda kaldık.'

Chan, tahliyenin tamamlanmasının ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bombayı etkisiz hale getirme çalışmalarının gece 02.00'de başlayacağını ve bombanın 12 saat içinde etkisiz hale getirilmesinin umut edildiğini kaydetti.

Daha önce 2018'de Sha Tin ve Central semtleri arasında raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 8 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
2
DEA'nin Meksika Kartellerine Askeri Müdahale Çağrısı Beyaz Saray ve Pentagon'da Tartışma Yarattı
3
Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'
4
Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
5
Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme
6
Adana'da Market Zinciri Deposunda Yangın Söndürüldü
7
HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: Berat Çingay'ın Duruşması Sürüyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek