Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba, 6 Bin Kişi Tahliye Edildi

Quarry Bay'de inşaat alanında patlamamış bomba bulundu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, Eastern District ilçesindeki Quarry Bay semtinde Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında öğle saatlerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. Yerel polis, bombanın patlama riski nedeniyle çevrede yaşayanların tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Yaklaşık 6 bin vatandaş, 18 binayı terk ederek bölgeden uzaklaşması istendi; yetkililer tahliyenin yerel saatle 23.00'e kadar tamamlanmasını talep etti.

Bombanın 1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 45 kilo ağırlığında olduğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, ABD ordusuna ait bir hava bombası olduğu belirtildi.

Eastern District Polis Başmüfettişi Andy Chan, bombanın işler durumda olduğunu ve yüksek tehlike arz ettiğini vurguladı: 'Bombanın işler durumda ve son derece tehlikeli olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple yerinde imha etmeye karar verdik. Bombayı yerinden kaldırmak yüksek riski olduğunda tahliye planını uygulamak zorunda kaldık.'

Chan, tahliyenin tamamlanmasının ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bombayı etkisiz hale getirme çalışmalarının gece 02.00'de başlayacağını ve bombanın 12 saat içinde etkisiz hale getirilmesinin umut edildiğini kaydetti.

Daha önce 2018'de Sha Tin ve Central semtleri arasında raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.