Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan Bomba Quarry Bay'de Etkisiz Hale Getirildi

Quarry Bay'deki Pan Hoi Caddesi inşaatında bulunan İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:36
Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan Bomba Quarry Bay'de Etkisiz Hale Getirildi

Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan Bomba Kontrol Altına Alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Birinci Dünya Savaşı sonrası döneme değil İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir patlamamış bomba, inşaat alanında bulunmasının ardından uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Olay yeri ve müdahale süreci

Eastern District ilçesi Polis Başmüfettişi Andy Chan, bombanın ilçeye bağlı Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında dün öğle saatlerinde bulunduğunu açıkladı. Andy, bombanın 9 saatlik bir çalışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bulunan bomba, ABD ordusuna ait ve işlevsellik durumunda 1,5 metre uzunluğunda ile 454 kilogram ağırlığındaydı. Uzmanlar, bombanın yerinden kaldırılmasının tehlikeli olacağı değerlendirmesiyle kontrollü olarak yerinde imha edilmesine karar verdi.

Tahliye ve imha operasyonu

Bombanın olası patlama riskine karşı çevredeki 18 binada yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaş tahliye edildi. Tahliye işlemleri yerel saatle 23.00'e kadar sürdü. Ardından yerel polise bağlı uzman ekipler, gece 02.00'de imha çalışmalarına başladı ve operasyon başarıyla tamamlandı.

Yetkililer, olayla ilgili güvenlik önlemlerinin etkin biçimde uygulandığını ve bölgedeki sakinlerin durumu takip edildiğini bildirdi.

Benzer vakalar

Hong Kong'da daha önce de benzer vakalar yaşanmış; 2018'de Sha Tin ile Central semtleri arasında yürütülen raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü
2
Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'
3
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde
5
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üçkuyular'da Devam Ediyor
6
Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
7
AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü