Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan Bomba Quarry Bay'de Etkisiz Hale Getirildi

Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan Bomba Kontrol Altına Alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Birinci Dünya Savaşı sonrası döneme değil İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir patlamamış bomba, inşaat alanında bulunmasının ardından uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Olay yeri ve müdahale süreci

Eastern District ilçesi Polis Başmüfettişi Andy Chan, bombanın ilçeye bağlı Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında dün öğle saatlerinde bulunduğunu açıkladı. Andy, bombanın 9 saatlik bir çalışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bulunan bomba, ABD ordusuna ait ve işlevsellik durumunda 1,5 metre uzunluğunda ile 454 kilogram ağırlığındaydı. Uzmanlar, bombanın yerinden kaldırılmasının tehlikeli olacağı değerlendirmesiyle kontrollü olarak yerinde imha edilmesine karar verdi.

Tahliye ve imha operasyonu

Bombanın olası patlama riskine karşı çevredeki 18 binada yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaş tahliye edildi. Tahliye işlemleri yerel saatle 23.00'e kadar sürdü. Ardından yerel polise bağlı uzman ekipler, gece 02.00'de imha çalışmalarına başladı ve operasyon başarıyla tamamlandı.

Yetkililer, olayla ilgili güvenlik önlemlerinin etkin biçimde uygulandığını ve bölgedeki sakinlerin durumu takip edildiğini bildirdi.

Benzer vakalar

Hong Kong'da daha önce de benzer vakalar yaşanmış; 2018'de Sha Tin ile Central semtleri arasında yürütülen raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.