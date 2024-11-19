Hong Kong'da Muhaliflere Hapis Cezası: 47 Siyasetçi Yargılandı

Hong Kong'da Özgürlük Mücadelesi Sona Erdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 47 eski muhalif milletvekili ve siyasi aktivist, 2020'deki meclis seçimleri öncesinde izinsiz olarak düzenledikleri "ön seçim" nedeniyle hapse mahkum edildi. Mahkeme, bu kişiler hakkında "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasında bulundu.

Ceza Alanlar ve Mahkeme Kararı

Hong Kong Mahkemesi, Benny Tai Yiu-tin adlı eski hukuk profesörünü, gayriresmi ön seçimi organize ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapisle cezalandırdı. Çoğu ön seçimde aday olan 44 sanık ise toplamda 4 yıl 2 ay ile 7 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. İki sanığın ise daha önce suçsuz bulunarak ceza verilmediği bildirildi.

Mahkeme, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, gayriresmi olarak gerçekleştirilen ön seçimin muhalefetin Yasama Meclisi'ni ele geçirmesine imkan tanıdığını ve hükümetin meşruiyetini sarsmayı amaçladığını belirtti.

Gayriresmi Ön Seçim Süreci ve Gözaltılar

2020 Eylül'ünde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimleri için muhalefet tarafından düzenlenen ön seçim, hükümet onayı olmaksızın gerçekleştirildi. Bu durum, katılımcıların "hükümeti devirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmasına yol açtı.

Ulusal Güvenlik Yasası ve Olası Yansımalar

Hong Kong'un Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhaliflerin düzenlediği bu seçimin Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiğini belirterek merkezi hükümetin de seçimin yasa dışı olduğu yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

2019 yılında suçluların ana karaya iadesine dair yasa tasarısına karşı başlayan geniş çaplı protestoların ardından, 2020 yılında yürürlüğe giren bu yasa, hükümeti yıkmaya teşebbüs ve diğer suçları tehdit olarak tanımlayarak muhalefet üzerinde baskı oluşturdu.

Hong Kong'un Statüsü ve Özerklik Sorunları

Hong Kong, 1898'de İngiltere'ye devredildikten sonra 1997 yılında Çin'e geri verildi. İlgili ortak deklarasyon çerçevesinde, bölgeye 2047 yılına kadar özgürlükler ve bağımsız yönetim hakkı tanınmıştı. Ancak son dönemde, Pekin yönetiminin bazı yasalarla bölgenin özerk yapısını tehdit ettiği yönünde eleştiriler artmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.