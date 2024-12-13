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Hong Kong Lideri John Lee, Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüştü

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınma konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:17
Hong Kong Lideri John Lee, Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüştü

Hong Kong Lideri John Lee, Çin Devlet Başkanı Şi ile Görüştü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, yıllık çalışma raporunu sunmak üzere bulunduğu Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ulusal Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma Vurgusu

Görüşmede Şi Cinping, Lee ve hükümetinin son bir yıl içinde gösterdiği ulusal güvenlik koruma ve ekonomik kalkınma çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Şi, Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 23. maddesi uyarınca çıkarılması gereken Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'nın tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, yerel hükümetin Hong Kong'un uluslararası etkinliğini artırma yönündeki çabalarını değerlendirerek, halkın konut ve sağlık alanındaki sorunlarına çözüm üretme çalışmalarını not etti.

Merkezi Hükümetin Desteği

Devlet Başkanı Şi, merkezi hükümetin "tek ülke, iki sistem" ilkesini açıkça ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini vurguladı. Lee ve hükümetinin ulusal stratejilerle uyum içinde reformları sürdürerek, ekonomik kalkılma için yeni fırsatlar yaratacağına olan inancını yineledi.

Lee'nin Değerlendirmeleri

Baş Yönetici Lee, görevdeki 2,5 yıllık süreci değerlendirerek, Hong Kong'un uluslararası sıralamalarda yükselişe geçtiğini kaydetti. Hong Kong'un Çin'in modernleşmesine daha fazla katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Başbakan ile Görüşme

Lee, çalışma raporunu sunmak üzere gerçekleştirdiği görev ziyaretinde, geçen yıl olduğu gibi Başbakan Li Çiang ile ayrı bir görüşme yapmadı. Lee ve heyeti, Devlet Başkanı Şi ile yapılan görüşmeye katılan yetkililer arasında Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang ve diğer önemli isimler de yer aldı.

Hong Kong'un Tarihi ve Statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan kira sözleşmesi ile yaklaşık bir asır boyunca İngiltere'nin hakimiyetinde kalmasının ardından 1997'de Çin'e devredilmiştir. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, Hong Kong'a 2047 yılına kadar çeşitli özgürlüklerle bağımsız bir idari yapı koruma hakkı tanınmıştır.

Hong Kong, kendi para birimi, dili, hukuk sistemi ve kimliği ile özerk bir yapıdadır. Ancak, son yıllarda Pekin yönetimi, bölgedeki hakimiyetini pekiştiren Ulusal Güvenlik Yasası ve seçim sistemindeki değişikliklerle eleştiri oklarının hedefi olmuştur.

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