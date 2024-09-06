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Hopa Olaylarında 13 Polis Beraat Etti

Hopa'da 2011'deki olaylarda Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise beraat kararı verildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:54
Hopa Olaylarında 13 Polis Beraat Etti

Hopa Olaylarında Berahat Kararı

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında meydana gelen olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak tutuksuz yargılanan 13 polis memuru beraat etti.

Duruşma Detayları

Mahkeme çerçevesinde gerçekleştirilen duruşmaya, Lokumcu'nun ailesi ve avukatları da katıldılar. Mahkeme kararında, Lokumcu'ya yapılan fiziki bir müdahale olmadığının ve toplumsal olaylara müdahaledeki orantılılık ilkesine uyulduğunun altı çizildi.

Tanık İfadeleri ve Karar

Tanık ifadelerine dayanarak kararını veren Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Lokumcu'nun ölüm sebebinin vücudundaki kimyasallardan kaynaklanmadığına ve ölümün mevcut kalp damar hastalığının alevlenmesi sonucu gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu nedenle sanıkların kusuru olmadığına hükmedildi.

Olayların Arka Planı

Olay, 31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa'daki AK Parti mitinginde güvenlik güçlerinin toplumsal olaya müdahalesi sırasında meydana gelmişti. Olay esnasında taşlı saldırıya uğrayan bir polis memuru yaralanırken, Lokumcu hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmişti. Dönemin Başbakanlık Koruma Müdürlüğü’ne bağlı polislerin yargılandığı dava süreci bir dizi komplikasyon sonrası Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Protestolar ve Tepkiler

Duruşma sonrasında Lokumcu’nun yakınları ve avukatları, mahkemenin beraat kararını protesto etmek için alkışlar ve sloganlar eşliğinde adliyeden ayrıldılar. Duruşmayı izleyenler arasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da yer aldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan...

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 polis beraat etti. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi emniyet güçleri önlem aldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan...

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 polis beraat etti. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi emniyet güçleri önlem aldı.

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