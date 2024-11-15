Horma Kanyonu, Yoğun Yağış nedeniyle 3 Gün Ziyarete Kapatıldı

Kastamonu'daki Horma Kanyonu Ziyarete Kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün süreyle ziyarete kapatılmıştır.

Pınarbaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde bölgede şiddetli yağış yaşanacağı bilgisi verildi. Bu nedenle, kanyonun Yürüyüş Yolu bu tarihlerde kapalı kalacaktır. Açıklamada, "Aksaklık oluşmaması için yürüyüş yolunun kapatılması kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Horma Kanyonu, 2019 yılında faaliyete geçen ve bölge turizmine büyük katkı sağlayan kayalara monte edilmiş bir yürüyüş yolu ile dikkat çekiyor. Yerin metrelerce yukarısında konumlanan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğerine 3 kilometre boyunca yürüyüş imkanı sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.