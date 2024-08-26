Horma Kanyonu, Yoğun Yağış Nedeniyle Ziyaretçilere Kapalı

Horma Kanyonu'nda Ziyaretler Geçici Olarak Durduruldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, son dönemlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Yapılan incelemelere göre, kanyonun zemininde kayganlık oluşabileceği ve bu durumun olası bir doğal afete yol açabileceği belirtildi.

Kanyon Hakkında Bilgiler

2019 yılında turizme kazandırılan Horma Kanyonu, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolu sayesinde ziyaretçilerine doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor. Bu platform, bir uçtan diğerine geçiş yaparken, doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı veriyor.

Pınarbaşı Belediyesi'nin Açıklaması

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, "bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle kanyonun ziyarete kapatıldığını" duyurarak, ziyaretçilerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Bu kararın, doğanın koruma altına alınmasına yönelik önlemler arasında yer aldığı ifade edildi.

Ziyaretçilerin, kanyonun kapalı kalma süresi boyunca alternatif güzergahlar aramalarında fayda olacağı belirtiliyor.