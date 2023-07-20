  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? TDK'ye göre Horon tepmek nasıl yazılır? Horon tepmek nasıl yazılır?

Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? TDK'ye göre Horon tepmek nasıl yazılır? Horon tepmek nasıl yazılır?

Yayınlanma:
Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? TDK'ye göre Horon tepmek nasıl yazılır? Horon tepmek nasıl yazılır?
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile beraber oldukça sözcüğün yazımında değişiklik yaptı. Böylece merak edilmekte olan Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? TDK'ye göre Horon tepmek nasıl yazılır? Horon tepmek nasıl yazılır?

Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? TDK'ye göre Horon tepmek nasıl yazılır? Horon tepmek nasıl yazılır?

HORON VURMAK MI? HORON TEPMEK Mİ?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme sonucuna vardı. Bunlardan bir tanesi de " Horon vurmak " bir şekilde kullanılan kelime oldu. Yeni karar gereği Horon vurmak yerine Horon tepmek yazacağız. İşte yapılmış olan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Gündem
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu