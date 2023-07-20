Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Horon vurmak mı? Horon tepmek mi? TDK'ye göre Horon tepmek nasıl yazılır? Horon tepmek nasıl yazılır?

HORON VURMAK MI? HORON TEPMEK Mİ?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme sonucuna vardı. Bunlardan bir tanesi de " Horon vurmak " bir şekilde kullanılan kelime oldu. Yeni karar gereği Horon vurmak yerine Horon tepmek yazacağız. İşte yapılmış olan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)