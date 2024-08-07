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Hoşyar Zebari'den PKK Bağlantılı Partilere Yasağı Destekleyen Açıklama

KDP'li Hoşyar Zebari, PKK ile bağlantılı partilerin yasaklanmasının gerekli olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:36
Hoşyar Zebari'den PKK Bağlantılı Partilere Yasağı Destekleyen Açıklama

Hoşyar Zebari'nin Açıklamaları

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) önde gelen isimlerinden biri ve eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, terör örgütü PKK ile ilişkilendirilen üç partinin yasaklanmasını desteklediğini açıkladı.

Yasaklamanın Gerekçesi

Zebari, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, PKK bağlantılı bu partilerin yasaklanmasının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) seçimlerine katılımını engelleme kararının haklı ve yerinde olduğunu vurguladı.

“Kanserli Hücreler” Tanımlaması

Eski Bakan, PKK ile ilişkisi olan bu grupları bölge ve Irak genelinde "kanserli hücreler" olarak nitelendirerek, bu grupların kaostan faydalandığını ve istikrarsızlık yaratma unsuru haline geldiğini belirtti.

Yargı Kararları

Irak Yargısı, PKK ile bağlantılı olduğu değerlendirilen "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli grupların faaliyetlerinin durdurulmasına ve mülkerine el konulmasına yönelik karar almıştı.

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