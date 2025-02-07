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Hrant Dink Cinayeti Davasında Müebbet Hapis Cezaları Verildi

Hrant Dink cinayeti davasında yargı kararı açıklandı. 8 sanığa müebbet hapis cezası verildi, bazı sanıklar ise 25 yıla kadar ceza aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:06
Hrant Dink Cinayeti Davasında Müebbet Hapis Cezaları Verildi

Hrant Dink Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

Mahkeme heyeti, Hrant Dink cinayeti davasında önemli bir karar aldı. Sanıklar Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırıldılar.

Duruşma Detayları

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalara tutuklu sanık Muharrem Demirkale katılırken, diğer bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci de duruşmada hazır bulundu. Sanık Demirkale, savunmasında hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını ve davanın bir kumpas olduğunu iddia etti.

Mahkeme Heyetinin Kararları

Mahkeme, sanık Muharrem Demirkale'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, Yavuz Karakaya'ya 12 yıl 6 ay, Bekir Yokuş'a ise 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık Veysal Şahin'e, "ihmali davranışla adam öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi ve diğer suçlamalardan beraat etti.

Tutuklamalar ve Beraatler

Heyet, sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay ve Onur Karakaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verirken, Gazi Günay'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ve Ali Öz ile Okan Şimşek'i ise "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırdı.

Diğer sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu ise "kasten öldürme" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası aldı. Sanık Osman Gülbel, aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Davanın Geçmişi

Hrant Dink cinayeti davası, 26 Mart 2021'de karara bağlanmış ve dönemin kamu görevlileri arasındaki birçok sanık hakkında çeşitli cezalar verilmişti. Bu karara itirazlar olmuş ve Yargıtay, 21 Haziran 2023'te yeniden değerlendirmeler yaparak bazı cezaları onaylayıp bazılarını bozmuştur. Dink’in öldürülmesine ilişkin davada süreklilik arz eden hukuki süreçler devam etmektedir.

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