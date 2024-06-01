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Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme: 8 sanık için 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yargıtay’ın 14 sanıkla ilgili verdiği bozma kararının ardından Hrant Dink cinayeti davasında yeni bir gelişme meydana geldi. Savcılık, 11 sanık için 'Anayasayı ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 30 yıla kadar hapis cezaları talep etti. Öte yandan 3 sanık için ise beraat istendi.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 00:50
Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme: 8 sanık için 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 ocak 2007 tarihinde öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandu. Kamu görevlilerinin yargılandığı davada bugün (31 Mayıs) mütalaa açıklandı.

Savcılık, 11 sanık için 'Anayasayı ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30’ar yıla kadar değişmekte olan sürelerde hapis cezası talep etti. Diğer yandan yargılanan 3 sanığın ise beraati istendi.

O isimler için 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sanıklar Veysal Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay ve Ali Öz için 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Savcı, sanık Muharrem Demirkale için ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada, sanık Bekir Yokuş için 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Yavuz Karakaya hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç için ise beraat istendi.

Bir sonraki duruşma ise 16-17 Temmuz’da görülecek.

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