Hrant Dink cinayetiyle ilgili yeni dava dosyası, ana davayla birleştirildi: 4 sanık bir araya getirildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin olarak yargılanan bazı sanıklar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci ve bir sanık avukatı da hazır bulundu.

Dink ailesinin avukatı Deveci, davaya katılma isteğini dile getirdi. Mahkeme heyeti ara kararında, davayı, Yargıtay'ın 15 sanık için bozma kararı verdiği ve yeniden yargılama sürecinin devam ettiği ana dava dosyası ile birleştirdi.

Mahkeme heyeti, Dink ailesinin suçtan doğrudan etkilenmediği gerekçesiyle katılma isteğini reddetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5 Ekim'de hazırladığı birleştirme talepli iddianamede, Dink ailesi "mağdur", Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Osman Gülbel "sanık" olarak yer alıyor.

FETÖ/PDY terör örgütünün amacı ve faaliyetleri anlatılan iddianamede, maktul Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de katledildiği belirtilirken cinayetin azmettiricileri ve faili olanların eylem planı kronolojik olarak anlatılıyor.

İddianamede, sanık Hasan Durmuşoğlu'nun Eylül 2005 ile Temmuz 2008 arasında Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedilerek, görev süresi boyunca "Yasin Hayal" grubu ve faaliyetlerinin maktul Dink'e karşı 1 yıl önce hazırlanan öldürme planının, seçilen tetikçilerinin, cinayete dair gelişmelerin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in verdiği bilgiler ışığında başından beri Trabzon İl Emniyet İstihbarat görevlileri tarafından bilindiği aktarılıyor.





Sanık Durmuşoğlu'nun da bu konuda bilgili olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın cinayetin engellenebilmesi için yetkisi ve sorumluluğu olduğu halde görevinin gereğini yapmak yerine emrindeki Eylül-Ekim 2006'da yardımcı istihbarat elemanı ile görüşme raporu gibi fiziki ve elektronik ortamdaki kayıtların silinmesi ve yardımcı istihbarat elemanlarının görevden alınmasını sağlayarak cinayetin işlenmesine yol açtığı kaydediliyor.

İddianamede sanığın, cinayetin azmettirici ve faili olanları izleyerek cinayetten 1 yıl önce durumdan haberdar olduğu ancak ilgili yerlere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki örgüt üyelerine gönderilen görüşme ve haber raporları dışında hiçbirini amirlerine bildirmediği anlatılıyor.

Sanık Mehmet Ayhan'ın Ağustos 2005'ten itibaren Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Bürosunda "Memduh Aydın" kod adıyla polis memuru olarak çalıştığı, yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in sorumlusunun bu sanığa verildiği aktarılan iddianamede, sanığın 2006'nın Eylül ve Ekim aylarında tetikçi Ogün Samast'ın kimliğini bildiği ancak cinayete ilişkin Faruk Sarı ve Hasan Durmuşoğlu'nun emirleri doğrultusunda haber ve rapor hazırlamadığına işaret ediliyor.





İddianamede, sanık Ayhan ile aynı büroda polis memuru olarak çalışan Onur Karakaya'nın da cinayete dair süreç ve gelişmeleri bildiği ancak bu sanığın da görevini yapmadığı bilgisi veriliyor.

Sanık Onur Gülbel'in dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Ali Fuat Yılmazer'in emrinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedilen iddianamede, cinayeti önlemek için gerekli tedbirleri almadığı aktarılıyor.

İddianamede, sanığın cinayetin Yasin Hayal'in suç örgütüne yaptırdığı sürecin başından itibaren haberdar olduğuna dikkat çekilirken sanığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantı ve ilişkisi olduğuna dair deliller olduğu, ByLock uygulamasını kullandığının belirlendiği kaydediliyor.

Sanıkların ihmalkar davranışları yüzünden Dink'in hayatını kaybettiği, "kasten öldürme" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve cezalandırıldığı hükmün Yargıtay tarafından da onandığı ifade edilen iddianamede tüm sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasal Düzenini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep ediliyor.