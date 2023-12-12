Hrant Dink'in katili Ogün Samast'tan şaşırtan adım: Adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i silahla vuran ve ölümüne neden olan Ogün Samast'ın şartlı tahliyesinin ardından ismini değiştirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamalarından hakkında 10 hapis istemi ile tutuksuz yargılanan Samast, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuru yaptığı ortaya çıktı. Samast mahkemeye yaptığı başvuruda isminin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, 15 Kasım'da Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu tahliye edilmişti. Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.





Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast'a yönelik 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ardından, dosya hukuki ve fiili irtibat sebepleriyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirildi.

Tahliyesinin ardından Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta İstanbul'daki davada ifade vermek üzere Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Samast, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Samast'ın avukatı Raşit Hodo, müvekkilinin savunmasını daha fazla hazırlamak için ek süre talep etti ve mahkemeden ifadesini ileri bir tarihe bırakmasını istedi. Mahkeme başkanı, avukatın talebini kabul ederek Samast'a ek süre verdi. SEGBİS bağlantısı kesilen Samast, ifade vermeden mahkemeden ayrıldı. Mahkeme, Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı getirme kararı aldı ve gelecek duruşma için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşmanın yapılacağı yeni tarih ise 6 Mart 2024 olarak güncellendi.

Ogün Samast'ın Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunası alınacağı belirtilen Samast ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Samast'ın Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne adının değiştirilmesi için dilekçe ile başvuru yaptığı belirtildi. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme isim değiştirme isteğine dair kararını verecek.