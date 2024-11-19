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HSK 332 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi

HSK'nın kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti, önemli atamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:46
HSK 332 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi

HSK Kararnamesi ile 332 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerlerini değiştirdi. HSK Birinci Dairesi tarafından adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak, HSK'nın resmi internet sitesinde ilan edildi.

Yeni Görev Yerleri Belirlendi

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda 14 hâkim ve savcı yeni görevlere atandı. Öne çıkan atamalardan bazıları şunlardır:

  • Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.
  • Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
  • Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek, yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
  • Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirildi. Bu görevdeki Ünal Bingül ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Bu atamalar, HSK'nın yenilikçi yaklaşımının ve yargı sistemindeki etkinliğin artırılması hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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