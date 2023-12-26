HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama kararnamesine göre, 510 hakim ve savcı farklı yerlere atandı. Resmi Gazete'de duyurulan kararnameyle, hakim ve savcıların yeni görev yerleri belli oldu.

HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'de duyurulan atama kararnamesine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargıda 510 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararnameyle, hakim ve savcılar farklı yerlere atanmış oldu.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 510 hakim ve savcının atamasını yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 484 hakim ve savcı adli yargıda, 26 hakim ve savcı ise idari yargıda farklı yerlere gönderildi.

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