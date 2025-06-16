DOLAR
39,4 0,47%
EURO
45,65 0,03%
ALTIN
4.329,33 0,37%
BITCOIN
4.207.697,13 -2,06%

HSK'de Yeni Görev Dağılımı: Fuzuli Aydoğdu ve Turan Kuloğlu Seçildi

HSK Başkanvekilliği ve Daire Başkanlıkları için yeni atamalar yapıldı. Fuzuli Aydoğdu ve Turan Kuloğlu öne çıktı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:30
HSK'de Yeni Görev Dağılımı: Fuzuli Aydoğdu ve Turan Kuloğlu Seçildi

HSK'de Görev Dağılımı Belli Oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve Daire Başkanlıklarına yönelik önemli atamalar gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığına ise Turan Kuloğlu'nun seçildiğini duyurdu.

Yeni Daire üyeleri belirlendi

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini bildirdi. Ayrıca, HSK 1. Daire Başkanlığına seçilen Turan Kuloğlu'nun daire üyeleri Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu ifade etti.

Başarı Temennisi

Bakan Tunç, HSK daire başkanlarına ve üyelerine yeni görevlerinde üstün muvaffakiyet diledi. Seçimin, yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu (sol 4), 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu (sağ 2) seçildi.

İLGİLİ HABERLER

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Berivanlar Süt Sağmak İçin Traktör Römorkunda Uzun Yolculuk Yapıyor
2
Kırşehir'de 9 Zanlı Yağma ve Dolandırıcılıkla Yakalandı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lazkiye Olaylarına Sert Tepki
4
Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler
5
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı
7
İstanbul'da 7 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Yakalandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!