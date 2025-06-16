HSK'de Yeni Görev Dağılımı: Fuzuli Aydoğdu ve Turan Kuloğlu Seçildi

HSK'de Görev Dağılımı Belli Oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve Daire Başkanlıklarına yönelik önemli atamalar gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığına ise Turan Kuloğlu'nun seçildiğini duyurdu.

Yeni Daire üyeleri belirlendi

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini bildirdi. Ayrıca, HSK 1. Daire Başkanlığına seçilen Turan Kuloğlu'nun daire üyeleri Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu ifade etti.

Başarı Temennisi

Bakan Tunç, HSK daire başkanlarına ve üyelerine yeni görevlerinde üstün muvaffakiyet diledi. Seçimin, yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu (sol 4), 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu (sağ 2) seçildi.