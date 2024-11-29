HSK'den Yeni Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

HSK Yeni Atama Kararnamesini Yayınladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda önemli bir atama kararnamesini Resmi Gazete'de yayımladı. Bu kararnameyle, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakim için görev yeri değişiklikleri yapıldı.

Bu atama kararları ile toplam 369 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. HSK'nın bu adımı, yargının daha etkin bir şekilde işlemesi amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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