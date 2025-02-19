HSK, Menajer Ayşe Barım’ın Tahliye Kararı Veren Hakimi Soruşturuyor

HSK'dan Soruşturma Hamlesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı.

Olayların Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara katıldığına dair medyada yer alan iddialar üzerine Barım’ın avukatları, sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Ancak hakimlik, bu itirazı reddetti ve Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme Kararları ve İtiraz Süreci

Barım’ın avukatı yeniden itirazda bulunarak İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Hakim Fatih Kapan, “şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu nedenle tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı” gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Başsavcılıktan İtiraz

Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın talebini değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

HSK İnceleme ve Soruşturma Süreci

HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Fatih Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlatma kararı aldı. Daire, dosyada yer alan ihbarlar ve diğer usule ilişkin delillerin kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve gerektiğinde soruşturmaya geçilmesi konusunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına karar verdi.