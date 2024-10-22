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HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

HSK yemekhane çalışanı, müfettişi bıçakla yaraladı. Müfettiş hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:16
HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bünyesinde görevli bir müfettiş, yemekhane personeli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın ardından ağır yaralanan müfettiş hemen hastaneye kaldırıldı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, HSK'nın yemekhane alanında görevli personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde aniden bıçakla saldırarak ciddi yaralanmasına neden oldu.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Müfettiş Mehmet Aslan'ın ağır yaralanması sonrası sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti ve Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, HSK yemekhanelerinde 15 Nisan tarihinde işe başladığı belirlenerek gözaltına alındı.

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