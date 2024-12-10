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HTŞ Lideri Şera: Savaş Suçlularının Peşindeyiz

HTŞ lideri Şera, savaş suçlarına karışanların peşini bırakmayacaklarını ve yakında bir liste açıklayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:26
HTŞ Lideri Şera: Savaş Suçlularının Peşindeyiz

HTŞ Liderinden Çarpıcı Açıklama

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), savaş suçuna karışmış kişilerin peşini bırakmayacaklarını duyurdu. Şera, Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Adalet İçin Kararlılık Vurgusu

HTŞ'nin başını çektiği operasyon odasından yapılan yazılı açıklamada Şera, "Suriye halkına işkence eden güvenlik ve ordu yetkilileri ile suçluların ve katillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Şera, "Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız. Kaçtıkları ülkelerde dahi bu suçluları takip ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız." dedi.

Ödül ve Af İlanı

Savaş suçları hakkında bilgi sunanlara ödül vereceklerini also hatırlatan Şera, devrilen Baas rejimi askerlerine af çıktıklarını da belirtti.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük sağlamıştı.

Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinden de destek gelmesiyle rejim, başkent ve birçok bölgede kontrolü kaybederek çökmeye başlamıştı. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu sürecinde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyon sonucunda Münbiç ilçesinin de kontrolü sağlandı ve bölgedeki PKK/YPG varlığı önemli ölçüde azaldı.

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