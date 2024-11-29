Huawei HarmonyOS NEXT ile Teknoloji Yarışında Yeni Bir Dönem Başlattı

Huawei, HarmonyOS NEXT ile Teknoloji Arenasına Damgasını Vurdu

Huawei, tanıttığı Mate 70 serisi akıllı telefonlarında HarmonyOS NEXT işletim sisteminin kullanılacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılından bu yana ABD yaptırımları nedeniyle yaşadığı zorlukları aşma yolunda önemli bir adım atan firma, bu yeni işletim sistemi ile dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

ABD-Çin Teknoloji Çekişmesinde Yeni Bir Aşama

Çinli teknoloji devi, Mate 70 serisi tanıtımında HarmonyOS NEXT’i duyurarak, ABD-Çin arasında süregelen teknoloji çekişmesinde yeni bir aşamaya geçildiği sinyallerini verdi. Önceki sürümlerinde açık kaynaklı Android koduna dayanan HarmonyOS, artık bağımsız bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

IDC araştırma yöneticisi Will Wong, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “HarmonyOS NEXT’in Çin’de bir alternatif olarak iyi bir potansiyeli var” ifadelerini kullanarak yeni işletim sisteminin önemini vurguladı.

Teknoloji Savaşlarının Etkileri

ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşları, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde başlamış ve Huawei üzerinde uygulanan yaptırımlarla kendini göstermişti. Google servislerine erişim kısıtlaması ve çip satışlarına getirilen yasaklar, Huawei’nin gelişimini olumsuz etkilemişti. 2019 yılından itibaren yapılandırılan HarmonyOS, bu dönemde hız kazanarak Android’den bağımsız bir işletim sistemi haline gelmeyi hedefliyor.

Çip Üretimi ve Yerelleşme Çabaları

Teknoloji savaşının önemli unsurlarından bir tanesi de çip üretimi. ABD’nin kısıtlamaları nedeniyle Tayvanlı çip üreticisi TSMC ile yapılan ticaretin getirdiği exacerbation, Tayvan-Çin ve ABD arasındaki gerilimleri artırmış durumda. TSMC ve Huawei, çip tedarikine dair çıkan iddiaları ise yalanlıyor.

ABD hükümeti, 2022 yılında yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası kapsamında, yerli çip üretimi yapan şirketlere finansal destek sağlıyor. Visual Kapitalist verilerine göre, 2023 itibarıyla Tayvan, dünya genelinde yüzde 68'lik çip üretme oranıyla lider konumda.

Tayvan'ın 2027 yılına kadar bu üretim oranını yüzde 60’a düşürmesi beklenirken, ABD’nin çip endüstrisine yaptığı yatırımlar, ülkenin 2027’de yüzde 12’den 17’ye çıkacak bir ilerleme kaydedeceği öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.