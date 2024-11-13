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Huckabee'den Batı Şeria'nın İlhakına Destek: 'Elbette Olabilir'

Trump'ın büyükelçi olarak atadığı Huckabee, Batı Şeria'nın ilhakının mümkün olduğunu belirtti. Aşırı sağcı söylemlerle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:22
Huckabee'den Batı Şeria'nın İlhakına Destek: 'Elbette Olabilir'

Huckabee, Batı Şeria'nın İlhakını Destekliyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı eski Arkansas Valisi Mike Huckabee, Batı Şeria'nın ilhak edilebileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Huckabee, İsrail ordu radyosu'na verdiği röportajda, işgal altındaki Batı Şeria'nın olası ilhakı konusunda "Elbette" yanıtını verdi.

Huckabee'nin Açıklamaları

Huckabee, özellikle aşırı sağcı bakanların sıkça dile getirdiği ilhak tartışmalarına katılarak, Batı Şeria'nın adını geçerek Yahudi geleneklerine atıfta bulundu. Söz konusu röportajda, işgal altındaki bölgeyi 'Yahuda' ve 'Samara' şeklinde adlandırarak, Trump'ın politikalarını destekleyeceğini belirtti.

Huckabee, "Politikayı Trump belirler, ben ise uygulayacağım. Trump, İsrail'in egemenliğini sağlama konusunda diğer başkanlardan daha fazlasını yaptı." şeklinde konuştu.

Büyükelçilik ve Yerleşim Planları

Huckabee, İsrail'de büyükelçiliğin taşınması, Golan Tepeleri'nin tanınması ve Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesi gibi konularda Trump’ın katkılarının altını çizdi. Ancak, Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin yerinden edilmesi gibi yeniden yerleşim yerleri açma planlarına ilişkin zaman ayıramadığını belirtti.

Huckabee'nin Görüşleri ve İddiaları

Daha önce işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimlere destek verdiği bilinen Huckabee, bölgedeki gaspları savunarak "Batı Şeria diye bir şey yok, Yahuda ve Samara var" demişti. Ayrıca, bu bölgelerdeki yerleşimlerin yasa dışı olmadığını savunmuştu.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 451 bin İsrailli'nin yerleşimi bu gasplar yasa dışı sayılmaktadır. Huckabee’nin açıklamaları, uluslararası alanda tartışmalara yol açmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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