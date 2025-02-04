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HÜCRE-8 Operasyonu: 64 Dolandırıcı Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize dolandırıcılara yönelik HÜCRE-8 operasyonlarında 64 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 08:29
HÜCRE-8 Operasyonu: 64 Dolandırıcı Şüpheli Yakalandı

64 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da H.Ç'nin, Manisa'da ise M.S'nin elebaşılığını yaptığı iki organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen "HÜCRE-8" operasyonlarının detaylarını açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 64 şüpheli yakalandı.

El Konulan Mal Varlıkları

Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, operasyonlar kapsamında yaklaşık 5 milyar lira değerinde 590 arsa, 80 konut, 150 banka hesabı, 5 otomobil ve 1 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin 19'u tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hedef Alınan Suçlar

Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların kapsamını açıkladı. İstanbul ve Manisa merkezli toplam 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na muhalefet suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ele Geçirilen Eşyalara Dikkat

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek, senet, bilgisayar ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu: "Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım."

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ve başarılı operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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