HÜDA PAR'dan seçim ittifakı açıklaması

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de hazırlıklarını tamamlamak için çalışıyor. Bu kapsamda HÜDA PAR, seçim stratejisini ve aday adaylığı sürecini açıkladı. Partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin yerel seçim çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Mahmut Şahin'in açıklamaları arasında farklı bir parti ile ittifak kurmak üzerine konu başlığına yer verildi. Ayrıca seçime doğru gidilirken aday başvuru sürecinin uzatılmasına yönelik de ek bir parantez açıldı.

HÜDA PAR'DA SEÇİM HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Yerel seçimler için start verildiğini söyleyen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yaptı. Şahin, YSK'nın seçime girecek partilerin listesini duyurduğunu hatırlattı.

Şahin, halkın hak ettiği belediyecilik ve hizmete kavuşma zamanının geldiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

ADAY BAŞVURU SÜRECİ UZATILDI

Yerel seçimlere katılmak için son başvuru tarihi yaklaşıyor. HÜDA PAR, aday adaylığı sürecini uzattığını ve partinin seçim stratejisini açıkladı. Partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, şunları söyledi:

"Aday adaylığı başvuru sürecini de 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. 2024 yerel seçimlerine, partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz."