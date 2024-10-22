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HÜDA PAR'dan Toplumsal Barış Vurgusu

Serkan Ramanlı, toplumsal barışa yönelik her türlü adımı destekleyeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:44
HÜDA PAR'dan Toplumsal Barış Vurgusu

HÜDA PAR'dan Önemli Açıklamalar

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adıma destek vereceklerini belirtti.

İsrail'in Saldırıları

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ramanlı, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da saldırı düzenlediğini ve bunun Türkiye'yi de içeren büyük bir işgal hareketi için bir ön hazırlık olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Ramanlı, İslam ülkelerinin bu duruma sessiz kaldığını belirterek, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak, çözümün güç birliği yapmak olduğunu ifade etti.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasına değinen Ramanlı, yaşananların "kokuşmuşluk ve cinnet hali" olduğunu ifade etti. Çete mensuplarının en ağır cezayı alması gerektiğini vurgulayan Ramanlı, sağlık sektöründe önleyici tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin Açıklamalarına Yanıt

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerine ilişkin sorusu üzerine Ramanlı, Bahçeli'nin bu açıklamalarının dikkate değer olduğunu belirtti. Toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adımları destekleyeceklerini yineleyerek, "Eğer bu ülkede kan akmayacaksa, elinde silah tutan militanlar olmayacaksa, bunun için her türlü yolun meşru dairede denenmesi önemlidir." dedi.

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