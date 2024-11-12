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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek silah bırakma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:33
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ziyarette, annelerin evlatlarına kavuşma talepleri ön plana çıktı.

Evlat Nöbeti 1898. Gününde

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'dan bu yana sürdürdükleri oturma eylemi, 1898. gününe girdi. Ziyaret sırasında Yapıcıoğlu, annelerin yüreğinin yandığını ve 56 ailenin evladına kavuştuklarını belirtti.

Silah Bırakma Çağrısı

Yapıcıoğlu, anneleri dinlerken, çoğu çocuğun 2014-2015 yıllarında dağa kaçırıldığını vurgulayarak, "Silah bırakma niyetinin olmadığının çok bariz bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Yapıcıoğlu, yeni bir süreçte gerçekten şiddeti sonlandıracaklarsa annelerin evlatlarına kavuşmasını istemek gerektiğinin altını çizdi.

Çözüm İçin Siyaset ve Diyalog

HÜDA PAR Genel Başkanı, sorunların siyasi çözümle halledilmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Bu yangını söndürmek için aramızdaki kardeşliği sağlamlaştırmalıyız" dedi. Yapıcıoğlu, halkın talepleri ve sorunlarının siyasette ele alınması gerektiğini vurguladı.

Esnaf Ziyareti

Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Sur ilçesinde Gazi Caddesi ve tarihi Hasan Paşa Hanı'nda esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, onlarla görüştü.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, onlarla görüştü.

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