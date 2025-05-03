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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Gazze'ye Acil Ateşkes Çağrısı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'de düzenlenen Halk Buluşması'nda Gazze'ye acil ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 00:56
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Gazze'ye Acil Ateşkes Çağrısı

Mersin'de HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'deki "Halk Buluşması" etkinliğinde önemli konuşmalara imza attı. Yapıcıoğlu, Gazze'de meydana gelen olaylara dair, "Bugün en acil olan, orada ateşkes sağlamak, bombaların o masumların üzerine yağmasının önüne geçmek, can kayıplarını durdurmak." ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Bir Araya Geldi

Yapıcıoğlu, programları kapsamında Vanlılar Derneğini ziyaret etti ve burada sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hali'ne geçerek esnafla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Gazze'de Soykırım Uyarısı

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak tanımlayarak, "Çocukların ve hastaların öldüğü bu duruma göz yummamak gerek. İnsanlık vicdanı uyanmıştır. Gazze'yi kurtaralım derken Gazze, İslam ümmetinde uyanışa sebep olmuştur." şeklinde bir vurguda bulundu.

Aile ve Nüfus Konusu Üzerine Değerlendirmeler

Yapıcıoğlu, Türkiye'nin "terörsüz Türkiye" hedefinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, genç nüfus konusunda da önemli mesajlar verdi. Aile kurmanın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Aile kurmayı kolaylaştırmalı ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeliyiz." diyerek, bu konunun bir beka meselesi olduğuna dikkat çekti.

Programda Diğer Katılımcılar

Etkinlikte HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve İl Başkanı Tahirhan Uysal da konuşma yaptı. Ayrıca, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut İrtem, HÜDA PAR Akdeniz Bölge Koordinatörü Salih Demir ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de programa katıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağ 2), Mersin'de Vanlılar Derneğini ziyaret ederek...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağ 2), Mersin'de Vanlılar Derneğini ziyaret ederek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağ 2), Mersin'de Vanlılar Derneğini ziyaret ederek...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sağ 2), Mersin'de Vanlılar Derneğini ziyaret ederek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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