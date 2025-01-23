HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Mardin'de Önemli Açıklamalar

Yapıcıoğlu: "Silahların Susması Değerlidir"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mardin'de düzenlediği basın buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, silahların susması ve kan akmasının durmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu sağlayacak her çaba bizim açımızdan da değerlidir ve biz bunu destekleriz." dedi.

Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Yapıcıoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Gazze'deki Durum Üzerine Değerlendirmeler

Savaş sonrası Gazze'nin unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, bölgedeki binaların %80'inin yıkıldığını, altyapının tamamen çöktüğünü söyledi. "Hastaneler, okullar yıkıldı. Bütün bunları yıkmalarının tek bir amacı vardı; Gazze'yi insansızlaştırmak. Ancak Gazze halkı, olumsuz şartlara rağmen topraklarını terk etmedi. Bu bölgenin insanca yaşanabilir hale dönüştürülmesi gerekir ve bu, hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Suriye'deki İstikrarsızlık

Yapıcıoğlu, Suriye'de rejimin yıkıldığını ve halkın bir devrim gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu konudaki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erken Seçim Meselesi

Bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusuna da yanıt veren Yapıcıoğlu, "Bu durum sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Başka partilerin böyle bir gündemi yok. Halkın gündeminde de erken seçim yok. Bize göre böyle bir ihtiyaç yok." dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (ortada), merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Öğretmenevi'nde düzenlenen basınla buluşma programında konuştu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (ortada), merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Öğretmenevi'nde düzenlenen basınla buluşma programında konuştu.