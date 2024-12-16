HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Suriyelilerin Büyük Çoğunluğu Ülkesine Dönecek

Yapıcıoğlu, Suriyelilerin Dönüşüne İnanıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin büyük çoğunluğunun kendi vatanlarına döneceğine inandığını belirtti.

Asgari Ücret Önerisi

Gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrete dair görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Yapıcıoğlu, asgari ücretin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yapıcıoğlu, "Bize göre, asgari ücret, kişinin bütün ihtiyaçlarına yetecek düzeyde olmalıdır. Bu rakam 34 bin lira civarındadır." dedi.

Suriye'de Huzur Temennisi

Yapıcıoğlu, Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed iktidarının devrilmesine yönelik umutlarını da dile getirdi. "Suriye'de inşallah bu devrim tamamlanır ve Suriye halkı, farklı etnik ve inanç gruplarına mensup olan insanlar onurlu bir şekilde hürriyetlerine kavuşur" diyerek, barış ve huzur ortamının sağlanmasını temenni etti.

Suriyelilerin bağımsızlık hayalleri olduğuna ve kendi vatanlarına geri dönme isteğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, "Suriyelilerin hepsi olmasa da ben inanıyorum ki çok büyük bir çoğunluğu ülkesine döner. Herkes kendi vatanında yaşamak ister; orada anıları ve geçmişi vardır" şeklinde konuştu.

Son olarak, farklı etnik grupların küçük hesaplar peşine düşmeden bir arada hareket etmelerini beklediklerini belirten Yapıcıoğlu, Suriye halkının bir araya gelerek huzurlu bir dönem geçirmesini umduğunu sözlerine ekledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da gazetecilere açıklama yaptı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da gazetecilere açıklama yaptı.