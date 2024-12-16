DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.990,88 -0,47%
BITCOIN
3.633.968,04 -0,81%

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Suriyelilerin Büyük Çoğunluğu Ülkesine Dönecek

Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriyelilerin çoğunun ülkelerine döneceğini ve asgari ücretin 34 bin lira olmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:08
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Suriyelilerin Büyük Çoğunluğu Ülkesine Dönecek

Yapıcıoğlu, Suriyelilerin Dönüşüne İnanıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin büyük çoğunluğunun kendi vatanlarına döneceğine inandığını belirtti.

Asgari Ücret Önerisi

Gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrete dair görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Yapıcıoğlu, asgari ücretin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yapıcıoğlu, "Bize göre, asgari ücret, kişinin bütün ihtiyaçlarına yetecek düzeyde olmalıdır. Bu rakam 34 bin lira civarındadır." dedi.

Suriye'de Huzur Temennisi

Yapıcıoğlu, Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed iktidarının devrilmesine yönelik umutlarını da dile getirdi. "Suriye'de inşallah bu devrim tamamlanır ve Suriye halkı, farklı etnik ve inanç gruplarına mensup olan insanlar onurlu bir şekilde hürriyetlerine kavuşur" diyerek, barış ve huzur ortamının sağlanmasını temenni etti.

Suriyelilerin bağımsızlık hayalleri olduğuna ve kendi vatanlarına geri dönme isteğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, "Suriyelilerin hepsi olmasa da ben inanıyorum ki çok büyük bir çoğunluğu ülkesine döner. Herkes kendi vatanında yaşamak ister; orada anıları ve geçmişi vardır" şeklinde konuştu.

Son olarak, farklı etnik grupların küçük hesaplar peşine düşmeden bir arada hareket etmelerini beklediklerini belirten Yapıcıoğlu, Suriye halkının bir araya gelerek huzurlu bir dönem geçirmesini umduğunu sözlerine ekledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da gazetecilere açıklama yaptı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor
2
Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor
3
Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı
4
Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor
5
Netanyahu'nun Yarınki Duruşması 'Olağanüstü Koşullar' Nedeniyle İptal Edildi
6
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Güven Mektubunu Sundu
7
Muş'ta Tekstil Fabrikaları Binlerce Kişiye İş Kapısı Açtı

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?