HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Adıyaman'da Esnaf Ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnafı ziyaret etti. İlçeye yaptığı ziyarette, Fatih Mahallesi'nde bulunan El Emeği Göz Nuru Sanat Çarşısı'nı gezdi.

Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Yapıcıoğlu, burada aralarında engellilerin de bulunduğu vatandaşların sorunlarını dinleyerek, esnafın talep ve beklentilerine yönelik çözüm önerileri üzerinde durdu. Ziyareti sırasında esnaflarla sıcak diyaloglar kuran Yapıcıoğlu, sorunların çözümüne katkıda bulunma sözü verdi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sol 2), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (sol 2), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.