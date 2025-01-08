HÜDA PAR Heyeti Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu Hatay'da Temaslarda Bulundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyet, Samandağ ilçesindeki Sutaşı Geçici Konaklama Merkezi ve Defne ilçesindeki Tayfur Sökmen Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedelerin Talepleri Dinlendi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Özaslan ve partililer, depremzedelerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Faruk Dinç, deprem sonrası parti toplantılarının ana gündeminin deprem bölgesi olduğunu belirtti. Dinç, heyetin sürekli olarak deprem bölgesini ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Depremzede kardeşlerimizin bize aktardığı sorun ve sıkıntıları tek tek tespit edip, notlarımızı alıp inşallah ilgili yetkililere aktaracağız ve bunların çözümü için uğraşacağız." diye konuştu.

Dinç, her zaman depremzedelerin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç (sağda), HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem (ortada), HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Özaslan ve partililer, Samandağ ilçesindeki Sutaşı Geçici Konaklama Merkezi ile Defne ilçesindeki Tayfur Sökmen Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç (sağda), HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem (ortada), HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Özaslan ve partililer, Samandağ ilçesindeki Sutaşı Geçici Konaklama Merkezi ile Defne ilçesindeki Tayfur Sökmen Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya geldi.