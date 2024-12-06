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HÜDA PAR'lı Demir: Asgari Ücret Artışı Enflasyona Karşı Koruma Sağlamalı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, asgari ücretin enflasyona karşı koruyucu olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:51
HÜDA PAR'lı Demir: Asgari Ücret Artışı Enflasyona Karşı Koruma Sağlamalı

Asgari Ücret Artışının Önemi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, asgari ücrette yapılacak artışın temel amaçlarından birinin çalışanları enflasyona karşı korumak olduğunu belirtti. Demir, "Asgari ücret, çalışanların yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin de temel ihtiyaçlarını karşılamalı," dedi.

Meclis'teki Basın Toplantısı

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun gelecek hafta işçi ve işveren temsilcileri ile çalışmalarına başlayacağını hatırlattı. Aralık ayında yıllık TÜFE artışının %60,45 olarak belirlenmesi sonrası, asgari ücrette yapılacak artışın insan onuruna yakışır bir yaşam sağlaması gerektiğine değindi.

Sistemi Yenilemek Gerek

Demir, "Parti olarak asgari ücretin tanımının yenilenmesi talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Zira asgari ücret, sadece çalışanla alakalı bir gider değil, bakmakla yükümlü olduğu ailesini de kapsamalıdır," ifadelerini kullandı.

Sağlık ve Eğitim Sorunları

Demir, sağlık alanında da dikkat çekerek, Aile Hekimliği ile ilgili yapılan yönetsel değişikliklerin, hekimlerin çalışma şartlarını zorlaştırmaması ve sağlık hizmeti alan vatandaşları mağdur etmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezleri’nin kurslarında yaşanan kota uygulamasının usta öğreticileri zor durumda bıraktığını belirtti.

Pakistan’daki Aşiret Çatışmaları

Demir, Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiretler arası çatışmalarda artan can kaybına dikkat çekti. "Emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda oluşan mezhepsel ihtilafların daha fazla yıkıma yol açmaması için, yetkili tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini" belirtti. Ayrıca, tutuklu eski Başbakan İmran Han ve alıkonulan tüm siyasi aktörlerin serbest bırakılmasının tansiyonu düşüreceğine inandığını ifade etti.

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