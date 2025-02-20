HÜDA PAR'lı Demir, Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücret Taleplerini Dile Getirdi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emeklilere verilecek bayram ikramiyesi konusuna değindi. Demir, ikramiyenin asgari ücret veya en azından bir emekli maaşı tutarına yükseltilmesi gerektiğini savundu.

En düşük emekli maaşının emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Demir, "Bu yıl için öngörülen enflasyon artışına dikkat çekerek, emekli maaşlarının artırılması için bir yasal düzenleme yapılabileceğini" ifade etti. Bu değişikliğin, emeklilerin insanca bir yaşam sürmeleri adına önemli olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı'na yaklaşırken, bayram ikramiyesinin asgari ücretle eşdeğer olması gerektiğini yineleyen Demir, "Geç kalmadan bu konuda bir adım atılabilir," dedi.

Asgari ücrete yapılan artışların enflasyon karşısında eridiğinin altını çizen Demir, "İkinci 6 ayda asgari ücrete zam yapılmayacağı söylenmişti; bu kararın gözden geçirilmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Büyükşehirlerde su faturalarının doğal gaz ve elektrik faturalarıyla yarıştığını belirten Demir, su tarifelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ailenin kadını koruyan bir mecra olduğunu söyleyen Demir, "Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur ve önlenmesi gerekmektedir. Aile, kadının korunduğu bir yerdir; 6284 Sayılı Kanun'daki muğlak şiddet tanımından vazgeçilmeli, daha net ve şeffaf bir tanım ortaya konulmalıdır," dedi.