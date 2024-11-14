HÜDA PAR'lı Demir'den Belediyelere Sert Eleştiriler: Konser Harcamaları Yoksullukla Mücadelede Kullanılmalı

HÜDA PAR'lı Demir'den Önemli Açıklamalar

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demir, belediyelerin konser harcamalarına milyonlarca lira ayırmasını eleştirerek, bu kaynakların yoksul vatandaşlara aktarılmasının sosyal adaletin sağlanmasında büyük bir etkisi olacağını belirtti.

Yangın ve Sosyal Adalet Eksiklikleri

11 Kasım Pazartesi günü Selçuk ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesini örnek gösteren Demir, sosyal adalet konusundaki eksikliklerin bu olayla bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti. Demir, “Babası cezaevinde olan ya da annesi geçim sıkıntısı çeken çocukların korunması, devletin ve yerel yönetimlerin asli görevlerinden olması gerekir,” dedi.

Kaynakların Daha İyi Değerlendirilmesi Gerekiyor

Demir, yapılacak sosyal politikaların yoksullukla mücadele için şart olduğuna dikkat çekerek, belediye kaynaklarının gereksiz etkinlikler için değil, toplumsal sorunların çözümü için harcanması gerektiğini vurguladı. “Bu durum, siyaset kurumu için de önemli bir ders olmalı,” diyen Demir, bu tür kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Konuda Eleştiriler

Demir, ayrıca İsrail'in uluslararası alanda gerçekleştirdiği soykırım suçuna da değinerek, siyonist rejime karşı yeterli yaptırım ve ambargo uygulanmamasının uluslararası sistemin çifte standardını gösterdiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.