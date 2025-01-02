HÜDA PAR'lı Demir: Emeklilere Kapsamlı Düzenlemeler Şart

HÜDA PAR'lı Demir'den Emeklilere Çağrı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, emeklilerin yaşam standartlarının artırılması için köklü ve kapsamlı düzenlemelerin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Emeklilerin Sorunları Gündemde

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emeklilerin karşılaştıkları zor şartlara dikkat çeken Demir, bu sene "emekliler yılı" olarak ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Emekli maaşlarının düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Demir, emeklilerin onurlu bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

Ekonomik Durum Değerlendirmesi

Demir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini düşürme kararını olumlu gördüğünü ancak bunun yetersiz olduğunu dile getirdi. Ekonomik kalkınma ve refah seviyesinin artırılması için faiz ve döviz bağımlılığına dayanan politikaların terk edilmesi gerektiğini savunan Demir, üretimi artırmanın ve gelir dağılımını iyileştirmenin ekonomik istikrar için şart olduğunu söyledi.

Kürt Meselesi İçin Eşit Vatandaşlık Önerisi

Demir, ayrıca Kürt meselesinin de eşit vatandaşlık temelinde ve anayasal güvence altına alınarak kalıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.