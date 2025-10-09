HÜDA PAR'lı Demir: Gazze Ateşkesi İçin Türkiye, Katar ve Mısır'a Teşekkür

Uygulama, yaptırım çağrısı ve Ankara'daki su kesintilerine tepki

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden yoğun soykırım ve katliamın ardından böyle bir anlaşma yapılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Demir, anlaşmanın önemini; ihtiyacı karşılaması, soykırımı durdurması, açlığı bitirmesi, İsrail'in işgalini ortadan kaldırması, Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardımların girişi yönleriyle vurguladı.

Demir, katkıda bulunan ülkelere ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "Bu anlaşmanın sağlamasında garantörlük ve arabuluculuk işlevi görerek katkıda bulunan Türkiye, Katar ve Mısır'a bütün dünya müteşekkirdir."

Uygulama ve yaptırım konusuna da dikkat çeken Demir, "Ama İsrail'e, siyonizme bu anlaşmayı uygulatmak, şartları yerine getirmesini sağlamak ve anlaşmayı yerine getirmedikleri zaman gerekli müeyyideleri ortaya koyarak anlaşmaları gerekirse onlara zorla uygulatmak anlamında garantör ülkelere de çok fazla iş düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Demir, Ankara'da yaşanan su kesintilerine değinerek, "Su kesintileri ya da arızalar elbette ki hayatın doğal meseleleridir ama ihmalden dolayı, görmezden gelinerek ya da masraftan kaçarak sebep olunan, özellikle ihmalden kaynaklı hususlarda bunun ağır sonuçlarının olması gerekir." ifadelerini kullandı.

