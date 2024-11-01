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HÜDA PAR'lı Faruk Dinç: Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırılara Dikkat Çekti

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin ve Lübnan'daki insani durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:54
HÜDA PAR'lı Faruk Dinç: Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırılara Dikkat Çekti

Faruk Dinç'ten Kritik Açıklamalar

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yaptığı basın toplantısında Filistin ve Lübnan'ın içler acısı durumuna dikkat çekti.

İsrail'in Devam Eden Saldırıları

Dinç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarına vurgu yaptı. İsrail'in yasaklı silahlar kullandığına dikkat çeken Dinç, bu saldırıların iki bölgenin de kan gölüne dönüştürülmek istendiğini ifade etti.

İnsani Durum Alarm Veriyor

Dinç, Gazze'nin kuzeyinde insanların açlıkla karşı karşıya kaldığını, Filistin halkının zorla yer değiştirmek zorunda bırakıldığını belirtti. Dinç, "Hem Lübnan’da hem de Gazze’de acilen insani koridorların açılması gerekmektedir." dedi.

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